Sergio Ramos: Lionel Messi a mis la pression sur l'arbitre à la pause

Le capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, semblait agacé par la prestation de l’arbitre du clasico face au FC Barcelone, soldé par un 2-2.

En conférence d’après match, Ramos a affirmé que Lionel Messi aurait mis pression sur l’homme en noir, et qui n’a pas sifflé un penalty aux madrilènes et accordé un but au Barça alors que Luis Suarez avait fait faute au début de l’action

« Nous avons tous vu Messi faire pression sur l’arbitre dans le tunnel pendant la mi-temps et c’est peut-être pourquoi il n’a pas bien fait son travail en seconde période. Je sais ce qu’il a dit, mais je ne le répéterai pas ici. »

Rappelons qu’entoute fin de première période, l’arbitre a exclu Sergio Roberto, auteur d’un coup de poing sur Marcelo.