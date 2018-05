Sergio Ramos à Iniesta : "Tu vas manquer mon ami" !

Sergio Ramos a pris le maillot d’Andrés Iniesta à l’issue du dernier Clasico disputé par le milieu de terrain, dimanche au Camp Nou. Il a par la suite rendu hommage à son frère ennemi, sur les réseaux sociaux.

Le respect l’a emporté sur la rivalité. Andrés Iniesta a disputé son dernier Clasico dimanche soir (2-2) et il a offert son maillot à Ramos, à la fin du match. Un maillot accompagné d’une dédicace toute particulière. « Pour mon vieil ami, Sergio. En souvenir de nombreux moments ensemble, et d’autres de rivalité. Merci et bonne chance », a écrit Iniesta sur la tunique.

« Au-delà de ce qu’il s’est passé sur le terrain, le match d’hier soir sera retenu comme étant le Clasico d’Andrés Iniesta, un vrai classique. Tu vas manquer mon ami », a déclaré pour sa part Sergio Ramos sur les réseaux sociaux, tout en exhibant le maillot.

Más allá de lo sucedido en el terreno de juego, el de ayer será recordado como el #Clásico de @andresiniesta8, un clásico de verdad. Se te echará de menos, amigo

Beyond what happened on the pitch, last night's will be remembered as Iniesta's Clásico. You will be missed, my friend pic.twitter.com/WVzNQA7ugh

— Sergio Ramos (@SergioRamos) May 7, 2018