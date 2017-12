Où s’arrêtera Cristiano Ronaldo ? Jamais rassasiée, la super star du Real Madrid ne cesse d’épingler les prouesses à son tableau de chasse déjà extrêmement bien garni.

En effet, véritable machine à marquer et incontestable numéro un de cette année 2017, CR7 a hérité jeudi de son cinquième Ballon d’Or, égalant le record de son éternel rival Lionel Messi.

A 32 ans, le désormais quintuple Ballon d’Or (2008, 2013, 2014, 2016 et donc 2017) compte déjà à son actif des dizaines de records qui font d’ores et déjà de lui l’un des meilleurs footballeurs de l’histoire. Des records qui risquent de n’être jamais battus.

Voici d’ailleurs les sept records battus par CR7 en 2017 :

1) Il est devenu le deuxième meilleur buteur de l’histoire en sélection nationale

Auteur de 79ème but avec la sélection portugaise, le capitaine de la Seleção est devenu le deuxième meilleur buteur de l’histoire en sélection nationale en égalant désormais l’illustre buteur zambien Godfrey Chitalu.

Il convient de noter également que le canonnier lusitanien a maintenant en ligne de mire l’illustre Ferenc Puskás, actuel leader du classement avec 84 réalisations dans les années 1950 et 1960 !

2) Il est devenu le premier joueur de l’histoire à marquer lors de 8 compétitions internationales différentes :

Demi-finaliste de la Coupe des Confédérations 2017, Ronaldo a trouvé le chemin des filets à deux reprises lors la prestigieuse compétition mondiale, devenant ainsi le premier footballeur de l’histoire du ballon rond à marquer lors de 8 compétitions internationales différentes.

Au total le capitaine de la Seleção a marqué lors de l’Euro 2004 – 2008 – 2012 et 2016, la Coupe du monde 2006, 2010, 2014 et enfin lors de la dernière Coupe des Confédérations.

Cristiano Ronaldo is the first player in football history to score in 8 consecutive international competitions #cristiano #Footballnews pic.twitter.com/Gy2dn1nEtA

— OleEe (@Oleeekw) 22 juin 2017