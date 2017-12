Sénégal- Week-end des lions : le derby de la Mersey entre Sadio Mané et Gana Gueye, Koulibaly défie Khouma

Les deux grosses affiches de ce week-end en Angleterre opposeront les deux Manchester et les deux équipes de Liverpool. Dimanche, Sadio Mané défiera Gana et Baye Omar Niass à Anfield.

En Premier League, à part le choc entre les deux premiers au classement Manchester City et Manchester United, c’est le derby de la Mersey qui attire l’attention des fans. En effet, les reds de Sadio Mané, 4ème avec 29 points, accueillent les toffees d’Everton de Idrissa Gana Gueye et Baye Omar Niass qui sont 10ème au classement avec 18 points, ce dimanche à 14h15. Buteur décisif lors de ses deux premiers derbys, l’international Sénégalais, Sadio Mané compte récidiver lors de cette 16ème journée de Premier League. Dans une grande forme, les reds de Liverpool sont invaincus depuis 6 journées. Mais ce match sera difficile pour les protégés de Jurguen Klopp car Everton lutte pour s’éloigner de la zone rouge.

Auteur de quatre buts depuis le début de la saison, Mame Birame Diouf et ses coéquipiers de Stoke City (13ème avec 16 points) se déplacent chez les Spurs de Tottenham (6ème avec 25 points) ce samedi à 15h.

En Italie, Naples (2ème avec 38 points) de Kalidou Koulibaly accueille la Fiorentina (7ème avec 21 points), tandis que Mbaye Niang avec Torino (11ème, 20 points) défie la Lazio de Rome (5ème, 32 points).

En France, tous les yeux seront rivés sur l’As Monaco (2ème, 32 points) de Diao Baldé Keita. Eliminés et humiliés par Porto en Ligue des champions, les Monégasques voudront se refaire une santé face au Fc Troyes (15ème, 18 points), ce samedi à 19h au stade Louis II.