Sénégal : Une prolongation d'Aliou Cissé ? Le ministre répond à la Fédération

La prolongation d'Aliou Cissé au poste de sélectionneur du Sénégal suscite des divergences entre la Fédération et le ministère des Sports.

Une revalorisation à l'étude

Pour le président de la FSF, Me Augustin Senghor, aucun doute n'est permis au sujet du technicien, en poste depuis mars 2015. "Il est clair dans notre tête qu'Aliou Cissé doit continuer sa mission, a notamment dit le dirigeant. Nous lui avons confié une tâche pour quatre ans et nous sommes satisfaits du travail qu'il est en train de faire." Une ligne qui ne serait pas celle deset désireuses selon les médias locaux d'attendre le verdict de la CAN 2019 ? Invité à s'exprimer sur cet épineux sujet, le ministre des Sports, Matar Bâ, s'est voulu apaisant, estimant que le choix de l'éventuelle prolongation du contrat du sélectionneur revenait à la FSF."Le sélectionneur est un agent de la Fédération. L'Etat accompagne pour sa prise en charge financière", a précisé le représentant du gouvernement, à l'occasion de la cérémonie de remise du drapeau national à l'équipe nationale de beach soccer. Et d'évoquer par ailleurs unedu patron des Lions de la Teranga (et de son staff). "Nous sommes en train de travailler sérieusement pour la revalorisation du salaire d'Aliou Cissé, ce qui est tout à fait normal comparé aux entraîneurs de la sous-région", a-t-il indiqué. Lors de la Coupe du Monde 2018, Aliou Cissé était le sélectionneur au traitement le plus modeste. Selon les échos de la presse sportive sénégalaise,et passer de 9 à 15 millions de FCFA (de 13 à 22.000 euros environ).