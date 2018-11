Sénégal – Sadio Mané nommé Ballon d’Or sénégalais pour la 5e fois consécutive

Interrogé au sujet de l’ancien Rennais par l’émission Tot Costa de Catalunya Radio, Andrés Iniesta a demandé du temps. "C’est difficile de donner son avis parce que je ne suis pas là-bas quotidiennement, mais ce qui est sûr c’est que tout le monde doit répondre aux obligations. Je ne sais pas ce qui s’est passé, ou si s’est arrivé une fois, deux ou dix. Je ne sais pas si les critiques son réelles ou s’il y a un problème, mais s’il y en a un, il faut en parler à l’intérieur du vestiaire", a indiqué le joueur qui évolue actuellement au Japon. "Ce qui est certain, c’est qu’Ousmane a un talent brutal. S’ils en parlent en interne, il faut lui faire comprendre qu’il doit se sentir important, et que si le club a parié sur lui il ne peut pas y avoir de doutes à son sujet. Mais le joueur doit aussi faire de sa part s’il n’a pas fait les choses correctement. Il est venu à ce moment là (le départ de Neymar, NDLR), avec ce prix qui a été payé, il fait partie de l’effectif et il faut tirer le maximum de lui", a expliqué le joueur espagnol.