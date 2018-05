Kara Mbodj a rassuré le peuple sénégalais à un mois de la coupe du monde 2018. Le défenseur des Lions de la Téranga a repris les entraînements après plus de quatre mois d’absence à cause d’une blessure au genou.

L’axial d’Anderlecht a affirmé qu’il est pour l’instant à « 70% de ses moyens physiques » et qu’il sera « prêt à 100% » avant le Mondial 2018. Il reste optimiste quant à ses chances de faire partie du groupe qui voyagera en Russie.

« Cela a toujours été mon rêve. Chaque matin, quand je me lève pour aller au travail, je suis animé par cette ambition. La Coupe du monde m’a toujours motivé. Les Sénégalais que je ne connais pas, qui passent tout leur temps à m’envoyer des messages et à prier pour moi, veulent aussi que je participe à cette Coupe du monde. C’est pourquoi, je vous dis que je suis à 70% de mes moyens physiques et que, avant le début de la Coupe du monde, je serai à 100% », a fait savoir le capitaine du Sénégal, dans un entretien accordé à Record.

Le Sénégal, qui dispute seulement sa deuxième coupe du monde après 2002, aura besoin de tous ses cadres pour aller le plus loin possible et honorer le continent africain.