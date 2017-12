Sénégal- El Hadji Diouf : « Moi, candidat à la présidentielle sénégalaise après Macky ? Pourquoi pas ! »

El Hadji Diouf est une légende vivante au Sénégal grâce à ces prouesses avec l’équipe nationale du Sénégal. Mais l’ancien capitaine des lions a décidé de se lancer en politique et soutenir officiellement le président de la République Macky Sall.

Ils sont nombreux les stars du foot à se lancer dans la politique, Romario, Pelé, Weah… Pour El Hadji Diouf, ils sont des références pour lui « Ils sont certainement des références, mais mon inspiration vient de mon amour pour le Sénégal, pour l’Afrique et la jeunesse africaine. Nous voulons apporter notre pierre à l’édifice de la Renaissance africaine et ouvrir la porte du retour de la diaspora vers une Afrique pour tous où il fait bon vivre. » Et pour son entrée en politique, l’ancien joueur de Liverpool a décidé de soutenir officiellement Macky Sall « J’ai décidé de soutenir la jeunesse sénégalaise et la voie de l’émergence du Sénégal. Le président Macky Sall est le seul qui a posé des actes concrets vers l’émergence. En tant qu’ambassadeur itinérant du Sénégal, j’ai décidé de le soutenir de manière formelle, avec mes amis » a déclaré Diouf dans les colonnes de l’Observateur. Et pour mener à bien cette tâche, El Hadji Diouf a décidé de créer « un mouvement politique ».

Sur ces ambitions politiques personnelles, l’ancien international sénégalais pense à se présenter à la présidentielle sénégalaise après Macky Sall « pourquoi pas ? Nous sommes venus pour rester, nous sommes un groupe avec des ambitions pour notre pays »