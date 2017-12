Sénégal : Aliou Cissé prolongé avec les lions

Une bonne nouvelle pour Aliou Cissé. En effet, selon les informations de la presse sénégalaise, le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal sera prolongé avec les lions dés aujourd’hui jusqu’en 2021.

Aliou Cissé a atteint les objectifs qui lui étaient fixé à sa signature avec les lions. En effet, l’ancien capitaine des lions a qualifié le Sénégal à la prochaine coupe du monde 2018 en Russie, 16 ans après la première qualification des lions. Même s’il a été très critiqué, Aliou Cissé a fait, quasiment, un carton plein lors des éliminatoires du mondial avec 4 victoires et 2 matchs nuls en 6 matchs. À la dernière CAN 2017, le Sénégal a atteint les quarts de finale, une première depuis 2004, les lions ont été éliminé par le Cameroun (futur vainqueur) aux tirs au but (0-0 après-prolongation – tab 4-5). Sélectionneur du Sénégal depuis 2015, l’ancien entraîneur adjoint des olympiques détient le meilleur bilan de l’histoire de l’équipe nationale avec un taux de 78% de victoires.

Ce bilan flatteur d’Aliou Cissé aurait poussé la fédération à prolonger le sélectionneur des lions. Au détour de la réunion du Comité exécutif de la Fédération Sénégalais de football devrait rencontrer le sélectionneur et son staff pour parapher une prolongation de 4 ans. Aliou Cissé serait alors relié avec l’équipe nationale du Sénégal jusqu’en 2021.