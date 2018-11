Sénégal : Aliou Cissé invite El Hadji Diouf dans la tanière

Ce samedi, le Sénégal jouera contre la Guinée Équatoriale à Bata pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires de la Can Cameroun 2019. Compte des absences, le sélectionneur des lions, Aliou Cissé, devrait titulariser Opa Nguette en attaque. Selon les envoyés spéciaux du quotidien sénégalais, Stades, Aliou Cissé devrait revenir au 3-5-2. Ce système de jeu a déjà été essayé par le sélectionneur des lions de la Téranga avant la coupe du monde 2018 et ça n’a pas été concluant. Mais selon la presse sénégalaise, présente à Bata, Aliou Cissé devrait aligner cette même système du 3-5-2 face à la Guinée Équatoriale, ce samedi 17 novembre. Et toujours selon la presse, le technicien sénégalais devrait aligner Opa Nguette en attaque en compagnie de Mbaye Niang. En effet, avec l’absence de Diao Baldé Keita, retenu par l’Inter de Milan suite à une erreur administrative de fédération sénégalaise de football, et celle de Moussa Konaté, blessé, le Messin devrait être aligné en attaque. Ismaila Sarr est quant à lui incertain pour ce match. Le joueur du Stade de Rennes est blessé à la cheville et devrait donc déclarer forfait. Il ne s’est pas entraîné avec ses coéquipiers à Malabo, lors de la première d’entraînement des lions de la Téranga.