Le Sénégal a officiellement un nouvel équipementier

Après avoir rompu son contrat avec l’équipementier ROMAI, le Sénégal était à la recherche d’un nouvel habilleur. Le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) réunit ce jeudi 14 décembre, a dévoilé le nom de la firme qui va habiller les lions.

L’équipe nationale du Sénégal, qualifiée à la prochaine coupe du monde en Russie et numéro 1 en Afrique selon le dernier classement FIFA, était très convoité par les équipementiers. Adidas, Nike, Puma, 360°, entre autres étaient de la course pour habiller les lions. Mais c’est l’équipementier allemand, PUMA, qui a remporté la mise. PUMA ne devait habiller que deux équipes, la Suisse et l’Uruguay, à la prochaine coupe du monde 2018. C’est pourquoi, l’entreprise allemande a fait des propositions concrètes pour attirer les lions. Ils ont notamment proposé de revoir sa masse salariale à la hausse, mais aussi de mettre un nouveau bus à la disposition des Lions qui en ont fait récemment la demande au président de la République. Des propositions qui ont satisfait les dirigeants les sénégalais car PUMA est le nouvel équipementier des lions.

Pour rappel, Puma, était déjà l’équipementier des lions à partir de 2005 par un contrat d’une durée de quatre ans (avec une option de 2 ans jusqu’en 2010), et avait versé 162 millions de francs CFA à la fédération.