Samuel Eto’o désigne le "meilleur footballeur africain" de tous les temps !

Le PSG devrait évoluer en 4-3-3, ce mercredi à l'occasion de l'importantissime réception de Liverpool en Ligue des Champions (21h00). Les titularisations de Kylian Mbappé et de Neymar, de retour de blessure, sont attendues, tout comme la présence de Marquinhos devant la défense.

Mbappé et Neymar seront là

PSG :

Liverpool :

Ce mercredi (21h00), le PSG jouera une grande partie de son avenir européen - et peut-être plus encore - face à Liverpool. En cas de victoire, les Parisiens feraient un pas important vers les huitièmes de finale. Une défaite risquerait en revanche de sceller leur sort. Bien conscient des enjeux entourant ce qui est sans doute le rendez-vous le plus important de la première partie de saison du club de la Capitale, Thomas Tuchel aurait prévu une composition surprenante à plusieurs égards. Le technicien allemand devrait ainsi délaisser sa défense à trois axiaux et opter pour un 4-3-3. Pour le poste de latéral droit, Thilo Kehrer pourrait être préféré à Thomas Meunier et à Daniel Alves (qui a fait son grand retour à la compétition ce week-end contre Toulouse).Déjà aligné en tant que sentinelle à plusieurs reprises depuis le début de l'exercice, le Brésilien serait associé à Marco Verratti et à Angel Di Maria dans l'entrejeu.Enfin, les champions de France en titre devraient, selon toute vraisemblance, compter sur leur trio de choc en attaque. Blessés lors de la trêve internationale, Neymar et Kylian Mbappé sont attendus afin d'épauler Edinson Cavani En défense centrale, Joe Gomez pourrait être préféré à Dejan Lovren, alors que Fabinho, Xherdan Shaqiri et Naby Keita devraient prendre place sur le banc des remplaçants au coup d'envoi.Buffon - Kehrer, Thiago Silva (cap), Kimpembe, Bernat - Verratti, Marquinhos, Di Maria - Mbappé, Cavani, NeymarAlisson - Alexander-Arnold, Van Dijk, J.Gomez, Robertson - Wijnaldum, Henderson, Milner - Salah, Firmino, Mané