Salibur plaît aussi à Séville

Vers un nouveau feuilleton impliquant Yannis Salibur ? Tout proche de rejoindre l’AS Saint-Etienne l’été dernier avant que ses prétentions salariales ne bloquent le transfert, le joueur de l’En Avant Guingamp est désormais ciblé par le FC Séville, comme l’a révélé Estadio Deportivo.

Selon nos confrères de L’Equipe, les dirigeants andalous seraient même prêts à formuler une offre comprise entre 6 et 8 millions d’euros pour l’arracher dès cet hiver. Guingamp veut conserver Salibur jusqu’à la fin de saison La semaine dernière, le président du club breton, Bertrand Desplat, avait fermé la porte à tous ses joueurs. « La force du club, c’est que personne ne quitte l’En Avant quand l’En Avant ne le souhaite pas, avait confié le dirigeant à Ouest-France. Notre souhait, c’est de pouvoir conserver Salibur au moins jusqu’à la fin de la saison », avait-il précisé. Après deux transferts abandonnés, le joueur de 26 ans dispose d’une nouvelle opportunité. Et celle-ci est plus qu’alléchante.