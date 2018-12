Salah affole les compteurs, le Barça roi du derby, le River sacré face à son rival Boca Juniors

Copa Libertadores : triomphe historique pour River Plate, sacré face à son rival Boca Juniors

Espagne (J15): Le Barça s'envole grâce à un Messi de gala

Angleterre (J16) : Chelsea fait tomber Manchester City pour la première fois de la saison



MASSIVE RESULT.

A brilliant day's work for the Blues! 👏 #CHEMCI pic.twitter.com/tku9PJXXN4



— Chelsea FC (@ChelseaFC) 8 décembre 2018

Angleterre (J16) : Liverpool corrige Bournemouth grâce à un triplé de Salah

Allemagne (J14) : Le Borussia s’offre le derby de la Ruhr



{\__/}

( • . •)

/ >🔵 Blue Team, you want three points?

{\__/}

( • - •)

🔵< \ Ok, guess we’ll keep ‘em 🔝 pic.twitter.com/pSkNWNl9uV



— Borussia Dortmund (@BlackYellow) 8 décembre 2018

Vous êtes atteint du syndrome du lundi matin ?vous prescrit un excellent remède qui vous aidera à attaquer de plain-pied la semaine qui s’annonce.Il suffit tout simplement de vous déconnecter et de passer en revue en notre compagnie les divers événements qui ont marqué le week-end footballistique écoulé.Entre lequi a vu letriompher face à son grand rival l'et les gros chocs de, on a pu apprécier le magnifique triplé de la super star égyptienne de Liverpoolface à Bournemouth, sans oublier la grande finale de laqui a mis aux prises River Plate et Boca Juniors et qui a tenu en haleine tous les férus du football sud-américain. Voici donc un récap succinct concernant les cinq infos footballistiques que la rédaction a retenu pour vous :Une finale éternelle... qui s'est éternisée ! Il était écrit qu’il faudrait verser jusqu’à la dernière goutte de sueur pour sortir vainqueur de cette interminable finale de Copa Libertadores. Quatre semaines pile après le match aller (2-2) et au bout de 120 minutes d’un combat encore épique, River Plate a terrassé Boca Juniors, son rival historique (3-1 ap).Entré à l’heure de jeu et déjà impliqué sur l’égalisation, Juan Quintero a inscrit le but de la victoire d’un enchaînement ultra-rapide (109eme). Un bijou de l’international colombien qui a fait basculer dans l’ivresse une moitié de Santagio-Bernabéu, tout en lui offrant une place pour la postérité dans son cœur.Boca a jeté toutes ses forces dans la bataille, Leonardo Jara trouvant même le poteau de Franco Armani à la 120eme minute. Dans la foulée, Gonzalo Martinez a tué tout suspense en réalisant le break dans le but vide suite à un corner repoussé par sa défense (122eme). Avec là encore Quintero à la dernière passe.Avec cinq Copa Libertadores à son palmarès désormais, River n’est plus qu’à une longueur de sa victime du soir.Depuis quatorze journées, les favoris de la Liga jouaient au chat et à la souris. Samedi après-midi encore, plusieurs équipes avaient l’occasion de prendre la tête du championnat. Le FC Barcelone occupait déjà cette position au début de la quinzième journée. Et en profitant d’un derby largement remporté sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone (0-4), les Blaugrana sont assurés de rester au sommet du football espagnol pendant au moins deux semaines.Vu le récital proposé par Lionel Messi et ses partenaires, il semblerait que la récréation soit terminée. >> Le résumé complet de la rencontre Il a donc fallu attendre la 16eme journée pour voir Manchester City goûter à la défaite. Après avoir réalisé un début de championnat proche de la perfection, avec treize victoires et deux nuls, les joueurs de Pep Guardiola sont donc (enfin) tombés samedi après-midi à Stamford Bridge face à Chelsea (2-0).Pourtant, les champions d'Angleterre en titre avaient idéalement débuté sur la pelouse londonienne mais ont souvent été mal inspirés. >> Le résumé complet de la rencontre Moins en vue en ce début de saison au point que certains se demandaient ce qui lui était arrivé pendant l’été, Mohamed Salah a offert la meilleure réponse possible en inscrivant un triplé avec Liverpool samedi face à Bournemouth en ouverture de la 16eme journée de Premier League (4-0).Le conte de fée de Lucien Favre avec le Borussia Dortmund n’est pas prêt de s’arrêter et les Marsupiaux ne comptent pas descendre de leur nuage comme c’est le cas depuis le début de la saison.Leader incontesté et incontestable depuis le début de la saison, le BvB a poursuivi son invincibilité dans le derby de la Ruhr. Les coéquipiers de Marco Reus ont dû s’employer face à Schalke 04 mais ramène une victoire importante de chez le voisin de toujours (1-2). >> Le résumé complet de la rencontre