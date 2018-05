Sadio Mané entre dans l'histoire de la Ligue des Champions!

Le Liverpool de Sadio Mané n’a pas flanché ce mercredi soir en demi-finale retour de la Ligue des Champions face à la Ligue des Champions, et ce malgré la défaite 4-2 en Italie.

Grâce à sa victoire à l’aller 5-2 et un but chaque match de Sadio Mané, Liverpool ira défier le Real Madrid en finale pour tenter de renverser le Blaugrana.

Ce soir, Sadio Mané a inscrit son 9e but de la compétition, devenant ainsi le meilleur buteur Sénégalais de l’histoire de la compétition.

Un triplé en huitièmes de finale, un but en quart, et deux buts en demi-finale. Voilà ce qu’on appelle un joueur décisif, et qui en plus vient de battre un record!

Selon Opta, Mohamed Salah (10), Roberto Firmino (10) & Sadio Mané (9) forment désormais le trio le plus prolifique d’une équipe sur une même saison de Ligue des Champions, dépassant les 28 buts de Cristiano Ronaldo, Gareth Bale & Karim Benzema avec le Real Madrid en 2013/14.