Sadio Mané sur Drogba : « c’est un joueur qui m’a donné envie de devenir footballeur »

L’international Sénégalais a accordé une interview exclusive à SFR Sport. Occasion saisie, par Sadio Mané pour revenir sur sa relation avec son coach en club, Jurguen Klopp, sur la sélection sénégalaise.

Interrogé par l’ancien international français sur sa relation affectueuse avec Klopp, Sadio Mané déclare qu’il considère son entraîneur « comme un père ». L’international Sénégalais révèle qu’au lendemain du match entre Liverpool et Chelsea (1-1), Klopp l’a appelé dans son bureau « Il m’a dit : ‘’vient mon ami’’. Il m’appelle mon ami tout le temps. Il m’a dit : ‘’je sais que ce n’est pas évident de te mettre sur le banc, mais on a beaucoup de matches et on compte sur toi’’ » a révélé Mané au micro de SFR Sport.

Sur la prochaine coupe du monde en Russie, Sadio Mané déclare que « c’est un rêve de jouer une coupe du monde avec le Sénégal». Concernant les objectifs du Sénégal tombé dans le groupe H avec la Pologne, la Colombie et le Japon, le feu follet sénégalais ne se mouille pas « on va essayer d’aller le plus loin possible » a lâché Mané. Âgé seulement de 10 ans en 2002, Sadio Mané se dit marquer par cette coupe du monde où la bande à El Hadji Diouf s’était hissée jusqu’en quart de finale. Il ajoute aussi que cette coupe du monde l’a donné envie de jouer au foot.

À part cette coupe du monde, le Red de Liverpool révèle que « Didier Drogba est un joueur qui l’a donné envie de devenir footballeur. Il a marqué l’histoire ».