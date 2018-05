Russie : Eder marque et offre le titre au Lokomotiv Moscou

Le Lokomotiv Moscou a été sacré champion de Russie ce samedi grâce à sa victoire contre le Zenit Saint-Pétersbourg (1-0). Le but du titre a été marqué par… Eder.

Ça ne s’invente. Le destin de héros, on l’a ou on l’a pas. Malgré une saison très moyenne (4 buts en 17 matchs), Eder vient d’envoyer le Lokomotiv Moscou au paradis. Exactement comme il l’avait fait en finale de l’Euro 2016, l’attaquant portugais est entré en fin de match et a marqué sur un de ses rares ballons le but du titre (1-0, 88eme). Cette fois, le joueur prêté par le LOSC n’a pas tiré en dehors de la surface, et s’est contenté de couper un centre au premier poteau avec succès. A une journée de la fin de la saison, le club moscovite ne peut plus être repris par son voisin du Spartak. Cela faisait quatorze ans que le Lokomotiv courait après ce titre, le troisième de son histoire.