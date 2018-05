Russie 2018: La semaine des mondialistes

Jusqu’au Mondial 2018, et chaque semaine, vous aurez toutes les nouvelles des cinq représentants du «Continent-mère» lors de la prochaine grande messe du football mondial en Russie. Championnats locaux, joueurs internationaux, sélections…vous ne raterez rien de ce qui se passe en ce moment chez nos Mondialistes !

Gana Gueye, Mbaye Diagne, Moussa Konaté… les Lions de la Téranga brillent en Europe

Comme à l’accoutumé, les internationaux sénégalais se sont illustrés le week-end dernier dans les quatre coins du «Vieux Continent».

Du côté du « Royaume de sa Majesté », Idrissa Gana Gueye, qui disputait sa 100ème rencontre sous les couleurs d’Everton, a grandement participé au match nul décroché in extremis par les Toffees face à Southampton, et ce à l’occasion de la 37ème journée de la prestigieuse Premier League anglaise.

Le milieu international sénégalais a délivré une passe décisive pour son coéquipier Davies qui a signé le but égalisateur à la 96ème minute de jeu.

Il convient de noter également que la mauvaise opération de cette 37e journée en Angleterre est à mettre à l’actif du Stoke City de Mame Birame Diouf et Pape Alioune Ndiaye. Défaits par Crystal Palace (1-2), les deux internationaux sénégalais évolueront la saison prochaine, en Championship (D2 Anglaise).

Stoke de Mame Biram Diouf et PAN officiellement relégué en division 2 Après leur défaite contre Crystal Palace ce samedi, Stoke City, Pape Alioune Ndiaye et Mame Biram Diouf sont officiellement relégués en Championship (D2… | #kebetu #Senegal https://t.co/H7GhE4c9Do pic.twitter.com/yhANPyNFtb — Pressafrik.com (@Pressafrik) 5 mai 2018

En France, c’est Moussa Konaté qui s’est illustré lors de la 36ème journée de la Ligue 1. L’attaquant sénégalais d’Amiens a signé un magnifique doublé face au Paris Saint-Germain (2-2), portant son total but à 12 réalisations lors de l’exercice en cours.

BUUUTTTT DE MOUSSAAAA KONATÉÉÉÉ !!!!

DOUBLÉ POUR L’INTERNATIONAL SÉNÉGALAIS QUI VIENT ÉGALISER CONTRE LE PARIS SG !

Amiens 2 – 2 Paris SG#ASCPSG pic.twitter.com/mkSQMNbtcW — Amiens SC (@AmiensSC) 4 mai 2018

A noter que les internationaux sénégalais des Girondins de Bordeaux se sont aussi distingués. Younouss Sankharé a marqué sa 7ème réalisation de la saison face à Saint-Étienne sur une passe décisive de Youssouf Sabaly. Cependant, le milieu de terrain bordelais est sorti sur une blessure après son but.

Centre du gauche de Youssouf Sabaly et qui est là ? Younousse Sankhare qui fusille Ruffier de la tête ! #ASSEFCGB pic.twitter.com/Y1M8XqMpSD — FCGirondins Bordeaux (@girondins) 6 mai 2018

Du côté de la Bundesliga, Salif Sané a paraphé sa 4ème réalisation de la saison en championnat. Le milieu international sénégalais, ovationné par son public pour son dernier match avec Hannover 96, a marqué le deuxième but de son équipe face au Herta Berlin (3-1), et ce, lors de la 33ème journée du championnat allemand. Le défenseur central de 27 ans rejoindra Schalke 04 à la fin de l’exercice en cours.

En Turquie, Mbaye Diagne a offert la victoire à Kasimpasa face à Trabzonspor (2-5) lors de la 32ème levée de la SuperLig Turque. L’attaquant sénégalais a signé un doublé (11′ et 74′) portant ainsi son compteur but à huit réalisation cette saison.

Egypte : Mohamed Salah tacle la Fédération égyptienne !

Mohamed Salah se trouve actuellement en litige avec la Fédération égyptienne de football. A moins de deux mois de la Coupe du Monde 2018, qui verra les Pharaons faire leur retour en phase finale après vingt-huit ans d’absence, l’instance dirigeante du football egyptien a utilisé l’image de l’attaquant sur l’avion de l’équipe nationale au milieu de divers sponsors dont WE, opérateur de téléphonie mobile.

Problème : l’intéressé est sous contrat avec Vodafone, une compagnie concurrente. Selon le site Almustaqbal, une clause dudit contrat prévoirait le paiement d’une amende de 100 millions de livres égyptiennes (4,6 M€) par la Fédération, somme que cette dernière refuserait pour l’instant d’acquitter. On comprend donc mieux le message posté sur Twitter par Mohamed Salah.

« Malheureusement la façon dont tout cela est géré est une grosse insulte envers moi. J’espérais que ça se réglerait de façon plus classe », a écrit le joueur de Liverpool.

بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدًا.. كنت أتمنى التعامل يكون أرقى من كدا… — Mohamed Salah (@MoSalah) 29 avril 2018

Mohamed Salah est en conflit avec la Fédé Egyptienne. L’avion de la sélection est à l’origine d’un problème de droits d’image. En effet, on y voit le joueur seul aux côtés des sponsors de la fédération, l’un étant concurrent de Vodafone : sponsor de Mohamed Salah. pic.twitter.com/LY6VpJxatd — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) 29 avril 2018

Maroc : Hervé Renard vise le deuxième tour

Dans un entretien accordé cette semaine à Goal.com, le sélectionneur du Maroc, Hervé Renard, fait le point sur les ambitions de son équipe au prochain Mondial:

« Aller aussi loin qu’on peut. Je ne vous cache pas que si on quitte le Mondial dès le premier tour, ça serait une énorme désillusion. On y va avec la volonté de faire le meilleur tournoi possible. Pas pour faire de la figuration… On connaît nos forces. Les équipes comme nous, qui ne sont pas favorites, doivent savoir bien défendre. C’est une nécessité », a déclaré Renard, avant d’évoquer son avenir au sein de la Tanière des Lions de l’Atlas :

« Ce n’est qu’une étape. Tous les entraîneurs espèrent être à la Coupe du Monde, et j’ai conscience de ce que cela représente. Mais j’ai envie de plus, et faire un bon parcours avec cette équipe marocaine. On a de l’ambition. On ne veut pas s’arrêter là. »

Pour rappel, le Maroc affrontera successivement l’Iran, le Portugal et l’Espagne lors de cette 21eme édition de la Coupe du Monde.

Hervé Renard : « Je ne vous cache pas que si on quitte le Mondial dès le premier tour, ça serait une énorme désillusion. On y va avec la volonté de faire le meilleur tournoi possible. Pas pour faire de la figuration. » 🇲🇦 (@Goal_com_France) pic.twitter.com/BZ3YryJmWo — BeFoot (@_BeFoot) 28 avril 2018

Tunisie: Inquiétude autour d’Ali Maaloul

A quelques jours de la Coupe du Monde, la Tunisie s’inquiète pour Ali Maaloul. A en croire la presse sportive locale, le médecin des Aigles de Carthage, Souhaiel Chamli, s’est déplacé cette semaine en Egypte pour se pencher sur l’état de la santé du latéral gauche d’Al-Ahly.

Blessé en mars dernier face au Costa Rica, le joueur de 28 ans n’a toujours pas repris sa place au sein de l’effectif du géant cairote.

Nigeria: Joseph Ogabor suspendu un an pour manipulation de match

Le comité des arbitres de la CAF a tranché. Confirmant la recommandation du conseil de discipline, la chambre consultative a banni pour une durée d’un an l’arbitre nigérian Joseph Ogabor, reconnu coupable d’une tentative de manipulation du match opposant Plateau United (Nigeria) et l’USM Alger (Algérie), le 7 avril dernier à Lagos dans le cadre de la Coupe des Confédérations.

« La décision fait suite aux enquêtes menées et aux preuves présentées par les officiels de match sud-africains dudit match, qui avaient été contactés par Ogabor pour fournir une « assistance technique » à l’équipe nigériane », a précisé la CAF dans un communiqué envoyé aux médias.