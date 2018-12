Rupture des ligaments croisés : Amath Diédhiou forfait pour la Can 2019

Ci-après les 10 meilleurs buteurs africains dans les principaux championnats européens : Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, France, Belgique, Portugal, Pays-Bas, Suisse, Turquie: (10/12/2018)

🇬🇧 Le TOP 3 des meilleurs buteurs africains en Premier League :

🇫🇷 Le TOP 3 des meilleurs buteurs africains en Ligue 1 :

🇮🇹 Le TOP 3 des meilleurs buteurs africains en Serie A :

🇪🇸 Le TOP 3 des meilleurs buteurs africains en Liga :

🇩🇪 Le TOP 3 des meilleurs buteurs africains en Bundesliga :

Cette semaine, nos représentants africains sur leont été particulièrement prolifiques, en inscrivant un total de 42 réalisations sur les terrains européens. Auteur de seize buts en quatorze apparitions cette saison enturque, le "serial-buteur" sénégalais de Kasımpaşa,, occupe largement la tête du Top 10 des meilleurs artificiers africains en Europe. Des performances exceptionnelles qui permettent également au néo-international sénégalais de trôner au sommet du classement des meilleurs buteurs du championnat turc. A lire aussi >> Mercato : Mbaye Diagne courtisé en Angleterre Le Top 3 est désormais complété par le virevoltant ailier ivoirien du LOSCen compagnie du buteur tanzanien de Genk,(11 buts). A la troisième marche du podium, on retrouve trois artificiers africains qui comptabilisent dix buts dans leurs escarcelles alors que l’exercice 2018/2019 n'est encore qu'à sa moitié. Il s'agit de la super star égyptienne de Liverpool Mohamed Salah, du canonnier vedette d'Arsenalet du jeune prodige congolais d’Anderlecht,Il convient de noter également que la grande performance du week-end écoulé est à mettre à l’actif du ballon d'or africain 2017,qui s’est remarquablement illustré samedi dernier en inscrivant un magnifique triplé sur la pelouse de, offrant ainsi un précieux succès aux Reds ( 0-4 ). Le "" comptabilise ainsi 10 buts au compteur et s'installe désormais à la tête des meilleurs buteurs de la prestigieuseanglaise, à égalité avec1) Pierre-Emerick Aubameyang et Mohamed Salah : 10 buts 2) Sadio Mané : 6 buts 3) Riyad Mahrez : 5 buts1) Nicolas Pépé : 11 buts 2) Wahbi Khazri, Lebo Mothiba et François Kamano : 8 buts 3) Ismaila Sarr, Bertrand Traoré et Max-Alain Gradel : 5 buts1) Gervinho : 5 buts 2) Khouma Babacar et Kevin-Prince Boateng : 4 buts 2) Keita Baldé, Christian Kouamé et Franck Kessié : 3 buts1) Nabil El Zhar: 3 buts 2) Karl Toko-Ekambi, Sofiane Boufal, Samuel Chukwueze et Thomas Partey : 2 buts1) Dodi Lukebakio : 6 buts 2) Ishak Belfodil : 4 buts 3) Nabil Bentaleb et Ihlas Bebou : 3 buts