Rubin Kazan : des nouvelles d'Alex Song

L’ancien milieu de terrain d’Arsenal, Alex Song, quitte le Rubin Kazan après avoir été impayé plusieurs mois. La carrière d’Alex Song a connu moults rebondissements.

Depuis son passage au Barça, Song n’arrive pas à s’imposer et redonner de la jeunesse à sa carrière. Son passage à Rubin Kazan n’était pas une réussite non plus.

L’ancien joueur d’Arsenal pourrait tenter de nouveau sa chance en Angleterre où il a également joué à West Ham.