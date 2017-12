Ronaldo Ballon d'Or 2017

Au bout de l’un des plus maigres suspenses de l’histoire de cette récompense, Cristiano Ronaldo est devenu le Ballon d’Or 2017, ce jeudi soir. Le joueur du Real Madrid s’est offert cette distinction pour la cinquième fois de sa carrière, égalant ainsi Lionel Messi.

Lui qui est un homme de records en (co)détient désormais un nouveau, le plus prestigieux au niveau individuel : Cristiano Ronaldo est devenu, sans surprise il est vrai, le lauréat du Ballon d’Or 2017. La superstar du Real Madrid a inscrit son nom au palmarès pour la cinquième fois de sa carrière, égalant ainsi son meilleur ennemi, Lionel Messi, qu’il a encore devancé lors de cette dernière cuvée, Neymar bouclant le podium. Le Portugais est ainsi récompensé d’une première partie d’année exceptionnelle, où il a mené son club vers le titre de champion d’Espagne, et, surtout, vers un deuxième sacre consécutif historique en Ligue des Champions. Ronaldo, l’homme des six premiers mois de l’année Paradoxalement, le buteur n’a pas tutoyé ses habituels standards, statistiquement parlant. Mais il a pesé de tout son poids dans la seconde partie de saison de la Casa Blanca, éliminant, presque à lui tout seul, le Bayern Munich et l’Atlético de Madrid en quarts et demies de la plus prestigieuses des compétitions européennes, inscrivant 8 buts lors des doubles confrontations. Il a aussi guidé les siens vers le titre, grâce à un doublé en finale face à la Juventus Turin, quelques jours après avoir sécurisé la Liga, qui manquait tant au club de la Capitale, à Malaga. Le sixième sera plus difficile à obtenir que les précédents Peut-il s’en offrir plus ? La question semble plus légitime qu’elle ne l’était ces dernières saisons, CR7 traversant un début d’exercice difficile, probablement le plus décevant depuis qu’il est ce qu’il est devenu. A 32 ans, son salut passera certainement par sa faculté à se réinventer, alors que ses capacités techniques et physiques supportent forcément moins le poids de l’âge. Qu’il oriente sa mutation vers un rôle de renard des surfaces ou dans un registre plus en retrait, Ronaldo fait probablement face à son plus grand défi personnel. Encore un. Jusqu’à présent, il les a tous relevés avec brio.