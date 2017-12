Rivaldo : "J'étais aussi bon que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo"

L’ancienne star du FC Barcelone, Rivaldo, a indiqué qu’il serait chaque année en course pour le Ballon d’Or avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi s’il jouait aujourd’hui.

« Comme je l’ai dit lors d’une précédente interview, j’aurais gagné plus d’un Ballon d’Or dans l’époque actuelle. À 25-26 ans, j’aurais été le meilleur joueur du monde, plus d’une fois. Cristiano et Messi sont très bons. Je dis juste que j’aurais été en compétition avec ces deux joueurs pour le titre de meilleur joueur du monde. De mon temps, il y avait de meilleurs joueurs qu’aujourd’hui », a-t-il lancé.

Rivaldo avait gagné le Ballon d’Or une seule fois en 1999 lorsqu’il était sous les couleurs des Catalans.