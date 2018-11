Retraite Drogba : Samuel Eto'o adresse un message à son "frère"

11 - Didier Drogba avait inscrit 11 buts en C1/C3 lors de sa seule saison à Marseille en 2003/04 (5 en C1, 6 en C3), record pour un joueur de l'OM en Europe sur un même exercice. Idole. @OM_Officiel pic.twitter.com/9Yd01oP9pJ — OptaJean (@OptaJean) 22 novembre 2018

En marge de l’annonce officielle de sa retraite, l’Ivoirien a avoué au Daily Mirror qu’il avait très sérieusement pensé à retourner à l’OM, un an après son arrivée à Chelsea contre 37 M€. « Il y a eu un moment, après ma première saison à Chelsea, où je voulais retrouver ma zone de confort, c’est-à-dire revenir à Marseille pour être le seul buteur, avec l’équipe à mon service », a-t-il révélé au tabloïd anglais. « C’est alors que José Mourinho nous a dit quelque chose de vraiment intéressant. Il parlait de nous, les joueurs. Il disait : "vous savez, si vous voulez être le seul roi, alors repartez dans l’équipe pour laquelle vous jouiez et marquez pour elle. Repartez. Ici, il y a 22 rois. Alors, soit vous l’acceptez et vous travaillez ensemble, soit vous partez, vous revenez d’où vous venez et vous êtes le seul roi avec tout le monde derrière vous" », a-t-il raconté. « J’ai compris son message. C’était le challenge que j’attendais et j’étais déjà dans ce rôle à Marseille. J’étais arrivé dans une équipe, Chelsea, où même le buteur ne marquait que 10 ou 15 buts par saison. Je me suis demandé où était ma place. Je savais que je devais m’améliorer et c’est ce qui m’a motivé. C’est pourquoi je suis devenu le joueur que j’ai été », a-t-il conclu.