Retraite : Bientôt la fin pour Malouda ?

A 37 ans, Florent Malouda est entré dans une période de réflexion. Après des passages en Inde et en Egypte ces deux dernières années, l’ancien international français (80 sélections) envisage de raccrocher les crampons.

Dans un entretien accordé à l’AFP, il est revenu sur les dernières étapes de sa carrière et explique qu’il pourrait ne pas tenter de nouveau challenge en 2018. « Je me fais plaisir, j’essaie de faire des choix où je peux mélanger le fait d’être épanoui à travers la compétition, le cadre de vie. S’ouvrir un peu. J’aime jouer mais en même temps je suis dans une logique de préparer l’après-carrière. C’est pour ça que j’ai choisi des championnats en Inde, en Egypte. Je décélère petit à petit. Je n’ai pas encore pris de décision si j’arrête ou si je continue à un niveau inférieur. Je m’entretiens pour l’instant et je choisirai en janvier », confie Florent Malouda. Formé à Châteauroux et révélé à Guingamp en même temps que Didier Drogba, le natif de Cayenne a vu sa carrière s’envoler sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais, de 2003 à 2007. Vainqueur de quatre titres de champion de France, Florent Malouda s’est ensuite expatrié en Angleterre, à Chelsea, où il a connu l’apogée de sa carrière en club en remportant la Ligue des Champions 2012. Après les Blues, l’âge avançant, le Guyanais a progressivement disparu des écrans radars mais a tenté des derniers défis, comme à Metz en 2014-15. Avec l’équipe de France, il a tout connu. Les sommets, avec la finale de la Coupe du Monde 2006, et la descente aux enfers jusqu’à l’épisode de Knysna en 2010 et l’Euro raté en 2012.