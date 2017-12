Retour en forme avec Stoke City, Mame Birame Diouf s’annonce pour le Mondial

Après une longue traversée du désert aussi bien avec son club Stoke City qu’avec l’équipe nationale du Sénégal, Mame Birame Diouf est depuis quelques semaines de retour à son meilleur niveau. Un regain de forme opportun pour le lion en vue de la coupe du monde 2018.

Meilleur buteur de son club avec 4 buts (en 14 matchs de Premier League) à égalité avec Xherdan Shaqiri, Mame Birame est dans une forme étincelante avec son club Stoke City. L’international Sénégalais fait parti des attaquants sénégalais les plus prolifiques en Europe alors qu’il joue sur le côté. Il devance notamment des joueurs comme Mbaye Niang (1 but), Diafra Sakho (1 but) ou Opa Nguette (0 but).

Mame Birame n’est plus venu en sélection depuis la rencontre du Sénégal contre la Guinée Équatoriale (3-0) en éliminatoire de la CAN 2019. Il a été appelé pour la double confrontation contre le Burkina Faso (0-0, 2-2) mais l’attaquant de Stoke City avait déclaré forfait pour cause de blessure. Depuis, il n’a plus été appelé en sélection.

Même si le Sénégal n’a pas eu besoin de lui pour se qualifier à la coupe du monde 2018 en Russie, il en demeure pas moins que Diouf est un potentiel sélectionné pour partir en Russie surtout s’il maintient son état de forme actuel comme l’a précisé El Hadji Ousseynou Diouf « la liste est ouverte pour tous, s’il continue sur cette lancée, il aura sa chance pour la Coupe du monde ».