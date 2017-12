Résultats Ligue 1 Sénégalaise: Génération Foot consolide sa place de leader, Linguere fait le plein

Les académiciens de Génération Foot ont consolidé leur place de leader face au Casa Sport. La Linguere a aussi enchaîné une deuxième victoire d’affilée à domicile.

Les académiciens ont pris leur revanche face au Casa Sport. En effet, la saison dernière, seuls les sudistes avaient battu les grenats à domicile. Hier, dimanche, Génération Foot a battu Casa Sport sur le score de deux buts à un. Pourtant, c’est les visiteurs qui ont ouvert le score grâce à Youssoupha Badji à la 32e minute de jeu. Après la pause, les grenats se rebiffent et réussissent à revenir à la marque, à la 55e minute de jeu, par l’intermédiaire de Jean Louis Barthélemy. Génération Foot continue d’attaquer et réussit à s’assurer la victoire à la 83e minute grâce au Gambien Yankuba Jarju. Les protégés d’Olivier Perrin occupent seuls la tête du classement avec 6 points et avec une meilleure Goal Différence que la Linguére.

Cette dernière qui accueillait Niarry Tally, a réussi à enchaîner une deuxième victoire au terme d’un match âprement disputé. Les Samba-Linguere ont battu NGB sur le score étriqué d’un but à zéro grâce à une belle reprise de volée d’Ibrahima Sow à la 63e minute de jeu. Deuxième victoire d’affilée pour la Linguére qui démarre de la meilleure des façons sa saison.

Le premier derby mbourois entre Diambars et Stades s’est terminé sur un score nul et vierge. Le match entre mbourois a tenu toutes ses promesses mêmes s’il n’y a pas eu de buts. C’est le premier 0-0 de la saison. Les deux équipes avaient perdu leurs premiers matchs de la saison.

Résultats 2éme journée

Dimanche 3 Décembre 2017

Teungueth Fc 1-0 Jaraaf

Linguére 1-0 NGB

Diambars 0-0 Stade Mbour

Génération Foot 2-1 Casa Sport

Dakar Sacré-Coeur 2-0 Guediaxaye Fc

As Douanes 2-0 Niambour

Mbour Pc 2-2 SONACOS

Classement

1- Génération Foot | 6pts | +4

2- Linguére | 6 pts | +2

3- SONACOS | 4pts | +2

4- Casa Sport | 3pts | +1

5- Jaraaf | 3 pts | +1

6- Teungueth | 3 pts | +1 (avec un match en moins)

7- Dakar Sacré-Coeur | 3 pts | 0

8- Douanes | 3 pts | 0

9- Ndiambour | 3pts | -1

10- Mbour Pc | 1 pt | -1

11- Stade Mbour | 1 pt | -1

12- Diambars | 1 pt | -2

13- Guédiawaye FC | 0 pt | -2 (avec un match en moins)

14- NGB | 0 pt | -4