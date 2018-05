Résultats de la 23ème journée : Génération Foot se prend, Jaraaf maintient sa cadence infernale en tête

Ouf de soulagement pour Génération Foot. Les Grenats se sont repris et se sont imposés face à la SONACOS. Dans le Classico de la Ligue 1 entre Jaraaf et Casa Sport, les Médinois, leaders, maintiennent une cadence infernale en tête du classement.

C’était le choc de cette 23ème journée de la Ligue 1. Génération Foot, quatrième avant le match, accueillait le deuxième du championnat. Dans une période difficile, les Grenats ont réussi à s’imposer face à une bonne équipe Diourbelloise. Les poulains d’Olivier Perrin ont battu SONACOS (2ème – 38 points) sur le score d’un but à 0. Génération Foot fait une bonne opération en réintégrant le podium (troisième place) de la Ligue 1 avec 36 points.

Jaraaf caracole toujours en tête du championnat. En effet, les Médinois se sont imposés face au Casa Sport le score de deux buts à 1 grâce à Albert Diagne et Daouda Gueye Dieme contre un but d’Alaji Diawara pour les Sudistes (8ème – 29 points). Grâce à cette victoire dans le classico, Jaraaf (1er – 44 points) garde sa place de leader et distance ses poursuivants.

Résultats 23ème journée

Guediawaye Fc 0-1 Ndiambour

Diambars 0-0 Mbour Pc

Génération Foot 0-1 SONACOS

Linguére 1-0 Douane

Teungueth FC 1-0 DSC

Jaraaf 2-1 Casa Sport

Stade Mbour vs USO reporté