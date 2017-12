République tchèque - Sparta Prague : Tomas Rosicky prend sa retraite

Tomas

Tomas Rosicky raccroche les crampons. Le milieu de terrain, pourtant encore sous contrat six mois avec le Sparta Prague, prend sa retraite. L’international tchèque (105 sélections, 23 buts) arrête sa carrière à 36 ans, après 19 ans passés sur les terrains de football. Formé au Sparta Prague pour qui le natif de Prague a signé son premier contrat pro (1998-2001), il a ensuite connu deux autres clubs (Borussia Dortmund (2001-2006) et une Bundesliga en 2002 et Arsenal (2006-2016), avec qui il a remporté deux Coupe d’Angleterre) avant de revenir dans son club formateur en 2016. Ce mercredi, Tomas Rosicky a lui-même annoncé qu’il ne pouvait plus continuer.