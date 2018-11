Repos forcé pour Mbappé ?

Sorti à 5 minutes de la fin du match contre Liverpool, Kylian Mbappé a avoué que sa blessure à l’épaule l’avait handicapé. L’international français n’écarte d’ailleurs pas une absence pour se soigner correctement.

Contre Liverpool, Kylian Mbappé n’a pas fait le meilleur match de sa carrière. Pourtant l’international français a été à l’origine du premier but du PSG et a semblé monter en puissance au fur et à mesure de la rencontre avant de céder sa place à Adrien Rabiot à cinq minutes du terme. Annoncé comme incertain après sa blessure avec les Bleus, Mbappé a fait le choix de ne pas louper ce choc contre les Reds. Une décision qui peut s’entendre même si l’ancien Monégasque a avoué avoir eu « un peu mal » mercredi soir.avant la rencontre contre l’Etoile Rouge Belgrade (11 décembre). C'est ce qu'a laissé sous-entendre le principal intéressé. « Je voulais à tout prix jouer ce match. Maintenant qu'il est passé, on va parler avec le staff médical, a-t-il expliqué sur RMC Sport, en donnant des nouvelles de son état de santé. On va faire un point sur le calendrier parce qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas nier, il va falloir se soigner pour ne pas que ça s'aggrave. » Avec 14 victoires en autant de matchs, le PSG ne devrait prendre aucun risque concernant son attaquant qui a de grandes chances d’être absent à Bordeaux (dimanche, 21h).