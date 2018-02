Rennes : La 5eme place ? Oui, mais...

Il y a d’un côté le président Olivier Létang ambitieux, désireux de mettre un coup de pied dans la fourmilière rouge et noire pour donner un coup de fouet au Stade Rennais. Et de l’autre, il y a le président pragmatique.

Dimanche, sur le plateau de Téléfoot, l’ancien directeur sportif du PSG s’est montré très mesuré quant à la perspective pour son équipe d’arracher une cinquième place synonyme de qualification pour la Ligue Europa en 2018-19. Car en gagnant contre Troyes samedi (2-0), les hommes de Sabri Lamouchi sont revenus à une longueur de Montpellier, qui occupe actuellement cette cinquième place devant Nantes et le SRFC. « On est dans une compétition donc on souhaite évidemment aller le plus haut possible. On serait ravi de finir cinquième, forcément. Par contre, aujourd’hui il y a une vraie interrogation sur la capacité du Stade Rennais à jouer une compétition européenne dès l’année prochaine. Est-ce que c’est trop tôt ? C’est une véritable interrogation, a insisté Olivier Létang. Il faut faire attention parce que quand on est engagé dans une compétition européenne, cela nécessite de jouer tous les trois jours avec des déplacements. Aujourd’hui, on a une équipe très jeune, la quatrième équipe la plus jeune d’Europe… » Mais en Bretagne, nul doute que personne ne se plaindrait d’une qualification européenne, après laquelle court le club depuis 2011.