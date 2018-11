Rennes : Ismaila Sarr, de retour dimanche ?

Chelsea : Kanté prolonge jusqu'en 2023

#CFC : Kanté prolonge N’Golo Kanté a prolongé son contrat avec Chelsea. Contrat ⏩ 30 juin 2023 pic.twitter.com/jUcwU0tgF1 — Mordu 2 Foot ⭐️⭐️ (@Mordu2Foot) 24 novembre 2018

Xavi annonce sa retraite en fin de saison pour devenir entraîneur

[#Retraite] 🔴OFFICIEL ! Xavi🇪🇸 annonce qu’il mettra un terme à sa carrière de joueur à l’issue de la saison. pic.twitter.com/SpFhYTB4dM — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) 23 novembre 2018

Borussia Dortmund : Paco Alcacer acheté définitivement

WAC Casablanca : René Girard n'est plus l'entraîneur

René #Girard ne travaille plus au #Wydad, il a été limogé. Il aura recours aux voies légales pour faire respecter ses droits", Me Bellaaroussi, avocat de l’entraîneur français pic.twitter.com/U2CYTs0lSd — Arryadia TV officiel (@arryadiatv) 23 novembre 2018

Toulouse : le prodige malien Kalidou Sidibé passe professionnel

Le jeune milieu de terrain de 19 ans @KalidouSidibe6 signe son premier contrat professionnel avec le TFC 😈 → https://t.co/08sJelvIrA pic.twitter.com/EwuIA6zSMc — Toulouse FC (@ToulouseFC) 22 novembre 2018

Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, la prolongation de N’Golo Kanté avec Chelsea est désormais officielle. Le club londonien a annoncé ce samedi que l’international français a accepté d’étendre son bail jusqu’en 2023 . Arrivé chez les Blues en 2016 après son titre de champion remporté avec Leicester, le milieu de terrain de 27 ans va effectuer une bascule financière significative. Si le montant de son salaire n’a pas été dévoilé officiellement, il se murmure que l’infatigable milieu de terrain ne va pas être loin de doubler ses émoluments suite à cet accord. Avec un salaire qui devrait avoisiner les 17 millions d'euros par an, l’ancien Caennais va tout simplement devenir le joueur le mieux payé de l’histoire des Blues.Même s’il avait prolongé son contrat pour deux saisons supplémentaires en mai dernier avec le club d’Al-Sadd au Qatar, Xavi a annoncé sa volonté d’arrêter sa carrière de joueur à l’issue de la saison en cours. « C'est ma dernière année. En janvier, j'aurai 39 ans et je crois que c'est le moment de dire au revoir », a déclaré le milieu de terrain de 38 ans au micro de la radio Cadena Ser. Comme il l’avait déjà annoncé précédemment, le champion du monde 2014 a la volonté d’épouser une carrière d’entraîneur dans un futur proche : « L'idée est de commencer (à entraîner) ici au Qatar pour accumuler de l'expérience, me tester moi-même. C'est une nouvelle étape et je démarre de zéro. » Concernant la perspective d’entraîner un jour le FC Barcelone, Xavi ne veut pas brûler les étapes : « Tout le monde m'imagine comme entraîneur de Barcelone à l'avenir mais je ne me projette pas encore . Entraîner le Barça est un défi majuscule, il faut être prêt et sincèrement, je sens que je ne le suis pas encore. »Le Borussia Dortmund n’avait pas besoin d’en voir davantage pour être convaincu. Il n’a pas attendu la fin de la saison pour lever l’option d’achat à 23 millions d’euros pour le transfert définitif de Paco Alcacer, qui était prêté par le FC Barcelone depuis la fin août. Dans la foulée, l’attaquant international espagnol (25 ans, 15 sélections) a paraphé un contrat de quatre saisons avec le BVB, soit jusqu’en juin 2019. Cette décision est vite devenue une évidence pour l’actuel leader de Bundesliga, tant Alcacer brille dans le système de Lucien Favre. Malgré un temps de jeu limité (400 minutes toutes compétitions confondues), l’ancien de Valence a déjà inscrit 9 buts en 8 apparitions, pour un ratio d’une réalisation toutes les 44 minutes. Le meilleur d’Europe à ce jour.Déjà acté depuis le début du mois dans l'esprit des dirigeants du WAC Casablanca, le départ de René Girard est désormais une réalité. "René Girard ne travaille plus au Wydad, il a été limogé", a déclaré ce samedi à l'AFP son avocat Fouad Bellaaroussi. Arrivé en poste fin septembre, le technicien français était depuis plusieurs semaines entré en conflit avec ses dirigeants, le président Saïd Naciri en tête. Après l'annonce répétée de sa mise à l'écart par les médias marocains, l'ancien coach de Montpellier avait diffusé mercredi un communiqué, cosigné par ses avocats, afin de dénoncer une "pression judiciaire" de la direction du club marocain et une "campagne de déstabilisation très brutale". S on prédécesseur Faouzi Benzarti, parti cet été diriger la Tunisie, qui l'a viré depuis, ne cache pas son intérêt pour un retour sur le banc wydadi. A suivre.Toulouse a soigneusement évité de commettre deux fois la même erreur. Alors que les négociations relatives au contrat professionnel de Jean-Clair Todibo auraient démarré tardivement et n'ont toujours pas abouti, les dirigeants haut-garonnais ont vite réglé le dossier Kalidou Sidibé. Le milieu de terrain défensif malien de 19 ans a signé ce jeudi son premier contrat pro avec le club de la Ville rose. Présent aux côtés des membres de l'équipe première pendant la préparation estivale, le natif de Montreuil a honoré sa première apparition sous le maillot violet à l'occasion de la réception de Lorient en Coupe de la Ligue (0-1). A nouveau titularisé dans la foulée contre Strasbourg (1-1) et Amiens (0-1), il est désormais lié avec le TFC jusqu'en juin 2021.