Real Madrid : un crack de 19 ans pourrait s’engager librement

Deuxièmes derrière Manchester City, les protégés de Bruno Génésio devront éviter la défaite face à une formation joueuse et accrocheuse qui a déjà piégé les français en match aller (2-2). "C'est un match particulier, le dernier de la phase de poules. Le plus important. Il faudra obligatoirement faire un résultat pour se qualifier. Au sein du groupe, on ressent un peu plus de concentration par rapport aux autres matchs.En tant que compétiteur à l'Olympique Lyonnais, un grand club, on joue les matchs pour les gagner. Ça serait dangereux de se dire qu'on joue pour le nul. On est là pour nous qualifier et la meilleure manière de le faire, c'est d'aller chercher la victoire", a déclaré l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam en conférence de presse. "Je n'ai rien senti. On est sorti directement de l'aéroport pour rejoindre l'hôtel. On est là que pour le football. On est concentré sur le match de demain, sur la qualification. Le reste, ce n'est pas notre affaire. Le plus important, c'est de jouer notre match. Même si j'espère que la paix reviendra très vite en Ukraine", a-t'il ajouté ensuite, au sujet du climat qui règne actuellement en Ukraine, dont certaines régions sont sous le coup de la loi martiale.