Real Madrid : Solari commente les propos de Cristiano Ronaldo

Le club et Yaya Touré ont trouvé un accord à l'amiable pour résilier le contrat qui les liait. Le retour au bercail aura été un immense échec :https://t.co/fMiUw80Wa6 — Olympiakos France (@OlympiakosFr) 11 décembre 2018

L'idylle entre l'ex capitaine des Eléphants de la Côte d'Ivoire,(35 ans, 2 matchs en championnat cette saison) et l'n'aura duré que trois mois. Comme l'affirme ce mardi l'écurie grecque, le milieu de terrain ivoirien et le club du Pirée ont trouvé un accord pour résilier le contrat de l’enfant de. Débarqué en septembre, l'ancien pensionnaire deet dun'a disputé que cinq rencontres toutes compétitions confondues (227 minutes). Son coachn'a jamais vraiment compté sur lui. « Yaya restera profondément dévoué au club et souhaite beaucoup de succès à l’Olympiacos. Il s'en va en tant qu'ami et les portes de l'Olympiacos lui seront toujours ouvertes. Nos chemins vont sûrement se croiser à nouveau », écrivent les dirigeants grecs dans un communiqué élogieux. Reste maintenant à savoir quelle suite va prendre la carrière du quadruple ballon d’or africain.