Real Madrid : Sergio Ramos tacle sévèrement Luis Suarez !

Copyright -Via Twitter @RMmerengues

Sergio Ramos capitaine du Real Madrid, a sorti le grand jeu en conférence de presse en se prenant à Lionel Messi mais aussi à Luis Suarez. S’il accuse le premier d’avoir mis un coup de pression à l’arbitre à la pause, il souligne un manque d’éducation chez le deuxième.

Les clasicos entre le Barça et le Real, même quand il n’y a plus aucun enjeu sportif, sont toujours des matchs ultra-tendus avec des polémiques et des piques d’après-match. Le capitaine Merengue, Sergio Ramos, est toujours prêt à envoyer des scuds au Barça.

Le défenseur espagnol a lancé une pique à Luis Suarez, auteur du premier but du Barça et avec qui, il s’est retrouvé front contre front à la 43e minute de jeu : « On n’est pas là pour éduquer qui que ce soit. J’ai assez à faire avec trois enfants à la maison. C’est pour ça que l’arbitre est là. »

Pour Lionel Messi, ce sont plutôt des accusations d’avoir mis un coup de pression à l’arbitre à la pause : « Messi a mis la pression sur l’arbitre dans le tunnel. Je ne sais pas s’il y avait des caméras. Je ne sais pas si c’est à cause de ça qu’il a arbitré différemment en seconde période. »