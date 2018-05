Real Madrid : Ronaldo bat un nouveau record en C1 !

La star du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, a battu un record de Xavi, ancien capitaine du FC Barcelone, en affrontant le Bayern Munich mardi soir en demi-finale retour de la Ligue des Champions.

Le Portugais a battu le record d’apparitions en Champions League, jusque là détenu par un certain Xavi Hernandez. L’ancien joueur du Barça en était ainsi à 151 apparitions en C1 mais le quintuple Ballon d’Or l’a dépassé en totalisant 152 matchs dans la compétition.

Ronaldo peut donc se targuer d’avoir battu le record d’apparitions d’un joueur de champ dans l’histoire de la Champions League selon Opta. Le record ultime tous postes confondus est détenu par Iker Casillas (167 rencontres).

Ronaldo était devenu la semaine dernière, après la demi-finale aller face au Bayern, le joueur comptant le plus de victoires en Ligue des champions. Il s’agissait ainsi de la 70e victoire de Ronaldo sous les couleurs du Real (29 avec Manchester United). Si Ronaldo était un club, les 99 victoires dans l’épreuve le placeraient au cinquième rang du classement historique, dominé par le Real Madrid (149 victoires) qui devance FC Barcelone (138), le Bayern Munich (128) et Manchester United (114).

Ronaldo est naît pour battre des records. Il égalera d’ailleurs le record de Paulo Maldini en nombre de finales de C1 joués (6).

