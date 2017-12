Real Madrid : la réaction de Ronaldo aux "Messi, Messi, Messi"

Certains supportes d’Al Jazira se sont mis à chanter « Messi, Messi, Messi » à Cristiano Ronaldo pendant la rencontre qui a opposé leur équipe au Real Madrid, mercredi (1-2).

La star Portugaise a demandé des explications aux supporters avec des gestes. Ronaldo s’est retourné vers les supporters en leur faisant par de son incompréhension avec les bras.

La rivalité Ronaldo – Messi ne cesse de s’accentuer puisque le Portugais a battu deux recors en égalant Messi sur le nombre des Ballon d’Or (5) mais aussi en devenant seul meilleur buteur de la Coupe du Monde des Clubs avec 6 buts.

Al Jazira fans keep constantly chanting “MESSI MESSI MESSI” to Ronaldo and he gets mad 👀😂 loool pic.twitter.com/ahqLKCkv3i

— Footy Humour (@FootyHumour) December 13, 2017