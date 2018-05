Real Madrid: Raphaël Varane déclare officiellement forfait pour le Clasico

C’est sans Raphaël Varane que se disputera le très attendu Clasico sur la pelouse du Camp Nou, dimanche (18h45 GMT). Le défenseur central du Real Madrid, blessé à un mollet, est contraint de déclarer forfait à la veille du choc de la 36ème journée de la Liga face au FC Barcelone.

Blessé au mollet lors de la demi-finale retour de Ligue des champions UEFA face au Bayern Munich, mardi dernier au Santiago Bernabéu (2-2), le défenseur international français n’a pas participé à la séance d’entraînement de vendredi, indique aujourd’hui Marca. Le pilier défensif des Merengue ne sera pas par conséquent du déplacement au Camp Nou, dimanche, pour le Clasico face au grand rival catalan.

Le journal ibère révèle que le patron de la « Casa Blanca » Zinédine Yazid Zidane devrait pouvoir s’appuyer sur Nacho pour remplacer l’international français dans l’axe de la défense.

A lire aussi >> Classement UEFA: le Real sur le toit de l’Europe, le Barça dégringole

Il convient de noter également que le quotidien sportif madrilène affirme que Varane n’est cependant pas l’unique joueur de l’effectif de Zidane incertain pour cette rencontre. Déjà absent face au Bayern Munich, Isco devrait également déclarer forfait pour le déplacement en Catalogne.

Varane Out of Clasico 🤕: Isco also likely to miss Real Madrid’s chance to end Barca’s unbeaten season (Marca) https://t.co/VOds5Xaqh4

— Michael Wilford (@MoThg1999) 3 mai 2018