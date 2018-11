Real Madrid - Ramón Calderón : "Ronaldo ? Il est irremplaçable"

« Cristiano Ronaldo ? Il est irremplaçable »

Président des Merengue entre 2006 et 2009, l’Espagnol a participé au recrutement du quintuple Ballon d’Or et regrette le départ du numéro 7 le décrivant comme "erreur historique".A lire aussi >> Juventus : Paulo Dybala sous le charme de Cristiano Ronaldo « Une erreur historique, toujours déterminée par la difficulté de Pérez à accepter les joueurs qu’il a récupérés. Ronaldo est un joueur impossible à remplacer, et qui rendra la Juve encore plus grande : il a encore plusieurs années devant lui au plus haut niveau. La Juve remportera le Scudetto et est le meilleur candidat pour la Ligue des Champions, car la faim de Ronaldo est inépuisable et contagieuse. En ce début de saison, Madrid n’a pas marqué pendant 9 heures, il est clair que cela a un rapport avec le départ de Cristiano Ronaldo. Encore une fois, il est irremplaçable. Je suis heureux qu’il se débrouille bien avec la Juventus, ça me rend fier», a confié Ramón Calderón dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport.A lire aussi >> Juventus : Jorge Mendes enfonce le Real Madrid au sujet de Cristiano Ronaldo !