Real Madrid: Luka Modric prend position dans le dossier Cristiano Ronaldo !

La super star du Real Madrid Cristiano Ronaldo semble plus proche que jamais d’un départ à la Juventus Turin et ses partenaires à la « Casa Blanca » madrilène vont sans doute devoir se résoudre à le voir partir.

Samedi soir, après la qualification de la Croatie pour les demi-finales du Mondial 2018 aux dépens de la Russie, le capitaine des « Vatreni » Luka Modric a été invité à se prononcer sur un éventuel départ de CR7. Et le filiforme meneur de jeu ne veut pas y croire :

« Nous verrons ce qui se passera. Je ne pense pas qu’il va partir et j’aimerais qu’il reste parce qu’il est le meilleur joueur du monde. Cela signifie beaucoup et j’espère qu’il va rester. Je pense qu’il va rester, c’est mon opinion. Ce serait bien s’il restait parce que je ne peux l’imaginer dans aucune autre équipe européenne », a déclaré le surdoué croate.

Pourtant, il va sans doute devoir s’habituer à le voir porter un maillot noir et blanc la saison prochaine… >> La vidéo de la Juventus qui annonce déjà l’arrivée de Ronaldo !

