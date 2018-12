Real Madrid : les Merengue préparent le retour d'une star à la Maison

« Je lui ai demandé s’il comptait revenir à Madrid, il m’a dit que oui, c’est ce qu’il veut », a révélé Hugo Gati, ancien gardien de but argentin et intervenant dans l’émission El Chiringuito.Après deux saisons passées en Allemagne, dont une deuxième en cours plus compliquée que la première, James Rodriguez devrait revenir en Espagne, au Real Madrid, qui a bien changé depuis son départ, en 2017…Attention toutefois à la Juventus qui le veut et qui a des arguments pour le faire venir avec un projet intéressant axé sur Cristiano Ronaldo.