Real Madrid : La méforme de CR7 peut-elle lui coûter son cinquième Ballon d'Or ?

C’est écrit depuis la victoire du Real Madrid en Ligue des Champions. Le 7 décembre, c’est Cristiano Ronaldo qui doit se succéder à lui-même au palmarès du Ballon d’Or, pour un cinquième sacre dans la catégorie.

Le site Transfermarkt a même déjà mis à jour le palmarès du Portugais en y ajoutant, en avance, ce nouveau trophée. Mais personne n’avait prévu que la deuxième partie d’année de CR7 allait être blanche. Le contraste est saisissant. Entre janvier et août, 29 matchs et 27 buts pour l’attaquant du Real Madrid, et une nouvelle pluie de trophées : Liga, Ligue des Champions, Coupe du Monde des clubs, Supercoupe d’Europe et Supercoupe d’Espagne. Depuis la fin du mois d’août ? Une longue suspension pour avoir bousculé un arbitre, et à peine un but en huit matchs de Liga. Ses statistiques en Ligue des Champions permettent de relever le bilan, avec six réalisations sur les quatre premiers matchs de poules.

Mais au-delà de cette influence individuelle en chute libre, c’est le collectif madrilène qui souffre et que CR7 n’arrive pas à aider. Le Real Madrid compte déjà dix points de retard sur le FC Barcelone en championnat, et même Tottenham mène la vie dure aux hommes de Zinedine Zidane en Ligue des Champions. La question se pose alors naturellement : un joueur n’ayant brillé que pendant la moitié de l’année peut-il remporter la récompense suprême ? Le débat n’est pas illégitime. Et pourtant, malgré sa très mauvaise première partie de saison 2017-18, Ronaldo ne semble pas en danger dans sa quête d’un cinquième Ballon d’Or (ce qui lui permettrait d’égaler Lionel Messi).