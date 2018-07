Real Madrid : la lettre d’adieu de Cristiano Ronaldo

Malgré un engagement qui courait jusqu’en juin 2021 avec le Real Madrid, son club depuis l’été 2009, l’attaquant international portugais Cristiano Ronaldo (33 ans) a décidé de relever un nouveau challenge avec la Juventus Turin.

La « Vieille Dame » a transmis avec succès une offre de 105 millions d’euros (100 M€ + 5% comme contribution de solidarité) pour l’ancien joueur du Sporting Portugal et de Manchester United, auteur de quarante-quatre buts la saison passée, toutes compétitions confondues.

Sur le site officiel du géant ibère, la super star lusitanienne a fait ses adieux aux supporters Merengue, justifiant également son départ.

« J’ai réalisé que le moment était venu d’entamer un nouveau cycle »

« Ces années au Real Madrid, dans cette ville de Madrid, ont été probablement les plus heureuses de ma vie. Je ressens une énorme reconnaissance pour ce club, les supporters et cette ville. Je peux seulement remercier tout le monde pour le soutien et l’affection reçus. Cependant, je crois que le moment est arrivé d’ouvrir une nouvelle étape de ma vie et c’est pour ça que j’ai demandé au club qu’il accepte de me transférer. J’ai ressenti ça et je demande à tous, et plus particulièrement à ceux qui nous suivent, de s’il vous plaît me comprendre. (…) J’ai beaucoup réfléchi et j’ai réalisé que le moment était venu d’entamer un nouveau cycle. Je m’en vais, mais ce maillot, ce logo et le Santiago Bernabeu seront toujours avec moi où que je sois. Merci à tous et bien sûr comme je l’ai dit la première fois dans notre stade il y a neuf ans : Allez Madrid », peut-on lire.

La fin d’une ère à la Casa Blanca madrilène !