Real Madrid : deux nouveaux joueurs ciblés pour succéder à Ronaldo

Thomas Meunier, le couloir droit de la Belgique, affiche sa déception après la claque reçue face à la Suisse, dimanche soir. Les Diables Rouges ne verront pas le Final Four.

Interrogé après la lourde défaite de dimanche soir en Suisse (5-2) , Thomas Meunier, le latéral droit international belge du Paris Saint-Germain, ne cache pas sa déception. Alors que les Diables Rouges ne verront pas le Final Four, l’ancien joueur du Club Bruges cherche les explications d’une telle déroute collective. « Il y a beaucoup de choses qui ont manqué, a-t-il expliqué au micro de RTL. Sur le troisième but par exemple, on se fait prendre en contre sur une phase arrêtée. On était 7 ou 8 contre trois joueurs. Il y a eu un manque d’agressivité de notre part. Et ce fut le cas sur au moins trois buts de la Suisse. Ce n’était pas bon. Pourtant, on avait bien géré en début de match.Ces dernières années, je n’avais pas vécu un match aussi mauvais. Il a manqué 20% dans le chef de chaque joueur. On a aussi joué contre de très bons joueurs. On s’est fait avoir. Il y a eu de la nonchalance. On était peut-être sûr de passer. » Et la Belgique a fini par encaisser cinq buts pour la première fois depuis septembre 2009, c’était contre la Roja. Sale soirée...