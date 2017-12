Real Madrid : le Barça lance une pique à Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo s’est félicité de son cinquième Ballon d’Or gagné, après avoir égalé le record de Lionel Messi, en lançant : « Je suis le meilleur joueur de l’histoire » !

Des propos qui n’ont pas laissé indifférent le Barça qui a réagi via son porte parole Josep Vives, en conférence de presse. « Je respecte le Ballon d’Or et Cristiano Ronaldo. Nous l’avons toujours considéré comme un grand joueur et un grand compétiteur. Mais ici, au Camp Nou, nous pouvons admirer le meilleur jouer du monde tous les 15 jours (Lionel Messi, ndlr », a-t-il réagi.

L’intéressé appréciera. Le clasico est déjà lancé entre le Barça et le ReaL Madrid !