Real-Barça : Messi a passé 75 minutes du clasico en marchant

Lionel Messi a illuminé le clasico avec un but et une passe décisive permettant au Barça de s’imposer au Santiago Bernabéo (0-3). La Pulga a fait tout ça, sans avoir besoin de sprinter qu’un peu plus de … 5 minutes tout au long du match.

En effet, selon des statistiques, Lionel Messi a passé 83,10% du match en marchant (soit 75 minutes) et 10,80% en trottinant (soit 10 minutes).

Des statistiques impressionnants que s’ils prouvent quelque chose c’est que Messi joue avec le cerveau et il est tellement doué qu’il peut faire la différence sans avoir besoin à dépenser beaucoup d’énergie.