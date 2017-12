Real-Barça : un "Clasico" exceptionnel à plus d'un titre

Les férus du ballon rond auront droit ce samedi, sur les coups de 12h GMT, à un « Clasico » palpitant où Merengue et Blaugrana se livreront à un duel sans merci. Les Ronaldo, Messi et consorts devront bien se démener pour contenter l’assistance bouillonnante du Santiago Bernabéu dans un duel qui promet un véritable feu d’artifice avant les fêtes.

En effet, entre le contexte politique tendu, l’enjeu sportif décuplé et la lutte à distance pour le Ballon d’Or : ce duel au sommet entre le Real Madrid et le FC Barcelone est bien plus qu’un simple match de football :

Un enjeu sportif dantesque

« C’est une finale », a logiquement titré ce samedi le quotidien sportif Marca. Il est rare, en Liga, qu’on dise que le sacre final est déjà joué à la fin décembre. Il est inhabituel, aussi, de voir les deux géants du football espagnol aussi loin l’un de l’autre au classement du prestigieux championnat ibère : onze unités séparent en effet le solide leader catalan du Real, laborieux 4ème (avec un match en moins).

C’est donc peu dire que si les protégés de Zinédine Zidane perdaient, qui plus est dans leur antre, l’hypothèse d’une folle remontada prendrait du plomb dans l’aile, alors qu’un succès les ferait revenir à huit points (réduits à cinq si le Real remporte son match en retard).

Dix Ballons d’or sur le terrain !

Le duel au sommet entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sera une nouvelle fois au centre de toutes les attentions ce samedi. Une rivalité qui s’est encore amplifiée depuis que «CR7» a égalé son éternel rival argentin en obtenant début décembre un cinquième Ballon d’Or.

La super star lusitanienne et le génie argentin auront ainsi l’occasion de se départager aujourd’hui : au coude-à-coude cette année, ils comptent en effet chacun 53 réalisations signées entre club et sélection en 2017. Un total que les deux « quintuples Ballon d’Or » espèrent encore améliorer dans le Clasico, une confrontation dont « La Pulga » est actuellement le meilleur buteur (24 buts) >> Le Top 5 des meilleurs buteurs du Clasico

Un contexte politique explosif

Si le Clasico est toujours un rendez-vous particulier, celui de ce samedi a une connotation encore un peu plus symbolique. Il est en effet plus politique que jamais avec les élections en Catalogne.

Tout oppose en effet les « Socios » du Real Madrid, club « royal » lié aux cercles du pouvoir espagnol, et ceux du FC Barcelone, étendard de l’identité régionale. On peut donc logiquement s’attendre à une atmosphère électrique au Santiago Bernabéu, où les drapeaux, catalans et espagnols, risquent d’être de sortie.

Vivement 12h00 pour le match de clubs le plus regardé au monde ! >> Suivez le Clasico en Live sur notre Portail à partir de 12h00 GMT !

Ci-après les compositions officielles des deux formations :

Real Madrid : Keylor Navas, Marcelo, Sergio Ramos, Varane, Carvajal, Casemiro, Kroos, Kovacic, Modric, Ronaldo et Benzema.

FC Barcelone : Ter Stegen, Piqué, Sergi Roberto, Vermaelen, Jordi Alba, Busquets, Rakitic, Paulinho, Iniesta, Luis Suarez et Messi.