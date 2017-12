Real-Barça : les 5 meilleurs buteurs du Clasico

Le Clasico opposant le Real Madrid au Barça est l’un des matchs les plus populaires de la planète football et durant lequel plusieurs grands joueurs se sont distingués.

Voici les cinq joueurs les plus prolifiques dans le Clasico Real-Barça à travers l’histoire :

1- Lionel Messi (FC Barcelone) : 24 buts

Lionel Messi est le meilleur buteur des clasicos. Une sacré performance quand on sait que le lutin barcelonais vient juste d’atteindre la trentaine. Après avoir connu son premier choc en novembre 2005 à 18 ans, l’Argentine est devenu le plus jeune joueur à inscrire un triplé lors d’un Real-Barça : c’était le 10 mars 2007.

2- Alfredo Di Stefano (Real Madrid) : 18 buts

La légende du Real Madrid détenait le record du nombre de but dans un Clasico pour longtemps avant que Messi ne débarque. L’Hispano-Argentin qui a remporté 5 Coupes des Champions détient toujours celui de meilleur buteur. Il pourrait bien être délogé de sa deuxième place par Cristiano Ronaldo qui n’est qu’à un seul but.

3- Crisitiano Ronaldo (Real Madrid) : 17 buts

Cristiano Ronaldo est très souvent au rendez-vous. Sa rivalité avec Mesi fait des deux joueurs le duo le plus attendu durant le prochain clasico. Rlnaldo va-t-il fêter son Ballon d’Or par un ou plusieurs buts dans le match le plus suivi au monde.

4- Raùl (Real Madrid) : 15 buts

N°7 et capitaine de légende, Raùl occupe la 4e place avec 15 buts. L’enfant de la Casa Bianca aura marqué les Clasicos de son empreinte avec 15 réalisations en 37 matchs.

5-Puskas et Gento (Real Madrid), Cesar (FC Barcelone) : 14 buts

Un tiercé gagnant pour terminer ce top, composé de deux joueurs du Real et un du FC Barcelone. Puskas, celui qui a donné son nom au titre de plus joli but de l’année, a gagné trois Coupes des Champions (1959,1960, 1966) avec Francisco Gento et deux avec son acolyte, Alfredo Di Stefano.