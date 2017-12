RD Congo : Yannick Bolasie fier d'être congolais

De retour à l’entraînement il y a quelques semaines, Yannick Bolasie sera bientôt de retour à la compétition. Il a énormément manqué à cette équipe qui espère son retour dans les meilleurs délais.

L’ailier congolais a aussi manqué aux Léopards pas qualifiés au Mondial 2018. Il a expliqué sur les réseaux sociaux comment il a gardé le moral tout le long de cette période.



« Mon inspiration de tous les jours était de regarder cela (Ndlr : la vidéo de son but inscrit contre la Sierra Leone lors des éliminatoires de la Can 2015) pour l’année dernière. Je peux honnêtement dire que je suis fier de représenter mon pays et je tiens à vous remercier tous pour votre incroyable soutien. J’espère que quand je reviendrai, je mettrai du sourire sur vos visages. Encore une fois, je suis fier d’être congolais », a-t-il lancé.