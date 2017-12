RD Congo : Florent Ibenge va prolonger son contrat

Alors que son contrat arrive à sa fin en février prochain, Florent Ibenge, devrait prolonger son bail avec la RD Congo. La durée du nouveau contrat n’a pas été encore communiquée.

Le technicien âgé de 56 ans est à la fois le sélectionneur de la RDC, une équipe autour de laquelle la pression est énorme, et l’entraîneur de l’AS Vita Club de Kinshasa, un des plus populaires du pays.

Le président de la Fédération congolaise de football (FECOFA), Constant Omari, s’est entretenu avec le technicien et a pu le convaincre de poursuivre l’aventure.

« Le président a été très clair : il m’a dit et répété que notre travail n’était pas terminé. Il voulait vraiment que je continue. C’est une marque de confiance. Je ne pouvais pas refuser, et j’ai donc accepté de continuer mon travail », a-t-il expliqué à Jeune Afrique.



« On a des objectifs, notamment participer à la CAN 2019 au Cameroun. Je pense que nous avons fait des avancées intéressantes ces dernières années. Beaucoup de joueurs d’origine congolaise nés en Europe ont décidé de nous rejoindre. On continue d’ailleurs de prospecter afin de trouver d’autres footballeurs qui pourraient nous renforcer », a-t-il ajouté.

Ibenge pourrait être fixé sur la durée du contrat et la composition définitive du staff technique dans les prochaines semaines.