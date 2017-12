RD Congo : Florent Ibenge ... restera, restera pas ?

Ayant échoué à qualifier la RD Congo au Mondial 2018, Florent Ibenge pourrait ne pas être prolongé à la tête des Léopards alors que son contrat prend sa fin en février 2018.

Une réunion d’évaluation est programmée pour le mercredi 13 décembre et une décision sera prise pour l’avenir de l’ancien coach de l’AS Vita Club.

« Officiellement le contrat du coach expire en février 2018. Nous l’avions choisi pour un projet : celui de reconstruire notre équipe nationale et si possible, nous qualifier pour la Coupe du monde 2018 et aussi la CAN 2019… Mais, nous les avons convoqués (tous les staffs techniques, ndlr) pour une réunion le 13 décembre, à l’issue de laquelle nous déciderons », a indiqué le président de la fédération congolaise, Constant Omari.

« Sachez que nous sommes arrivés à la porte du Mondial avec des résultats satisfaisants. Donc, il nous reste les éliminatoires de la CAN 2019 », a-t-il ajouté.

Ibengue avait déclaré en mars dernier qu’il ne souhaite pas prolonger avec les coéquipiers de Cédric Bakambu.